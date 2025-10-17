В Омской области внесли законопроект о безнадзорных животных

Особое внимание уделено механизму действий при возникновении так называемой экстраординарной ситуации. Такой режим смогут вводить региональные власти в случае прямой угрозы безопасности людей — например, при массовых нападениях животных или риске распространения инфекций. В рамках этого режима предусмотрен всеобщий отлов безнадзорных собак с последующим содержанием в специализированных пунктах, где им будет обеспечен уход и возможность пристройства. Возврат животных на улицу запрещается, а умерщвление допускается лишь в крайних случаях — если за установленный законом срок не удалось найти новых владельцев.