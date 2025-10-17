В Омской области внесли законопроект о безнадзорных животных

В Законодательное собрание Омской области внесён законопроект, который должен системно решить вопрос с безнадзорными животными и повысить уровень безопасности в регионе. Документ содержит как меры долгосрочного контроля численности, так и алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций, когда возникает угроза жизни и здоровью людей.
Проект основан на предложениях экспертов и зоозащитных организаций. В числе ключевых мер — массовая стерилизация животных как основной способ регулирования их численности, обязательная регистрация домашних питомцев, введение ответственности для владельцев за самовыгул, а также развитие просветительских инициатив, направленных на формирование ответственного отношения к животным.
Особое внимание уделено механизму действий при возникновении так называемой экстраординарной ситуации. Такой режим смогут вводить региональные власти в случае прямой угрозы безопасности людей — например, при массовых нападениях животных или риске распространения инфекций. В рамках этого режима предусмотрен всеобщий отлов безнадзорных собак с последующим содержанием в специализированных пунктах, где им будет обеспечен уход и возможность пристройства. Возврат животных на улицу запрещается, а умерщвление допускается лишь в крайних случаях — если за установленный законом срок не удалось найти новых владельцев.
Как отметил один из инициаторов законопроекта, депутат от фракции ЛДПР Антон Берендеев, документ не направлен на ужесточение мер, а создан для того, чтобы выстроить систему, предотвращающую кризисные ситуации. По его словам, главная цель — внедрить продуманный и эффективный механизм взаимодействия между властью, бизнесом и обществом в вопросах регулирования численности животных.
Работа над законопроектом продолжается. В настоящее время ведётся обсуждение документа с экспертным и общественным сообществом, чтобы сделать его максимально эффективным и справедливым по отношению как к жителям региона, так и к самим животным.