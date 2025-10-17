Житель Самарской области задолжал дочери по алиментам 150 тысяч рублей

«Сотрудники службы начали искать мужчину, он скрывался не только от судебных приставов, но и от своей бывшей жены. Найти горе-отца удалось в соседнем районе. К нему приехали по новому адресу и предупредили о грозящей ему уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе.