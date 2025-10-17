Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Самарской области задолжал дочери по алиментам 150 тысяч рублей

В Самарской области мужчина скрывался от выплаты алиментов, но его нашли и заставили погасить долг.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области житель Сергиевского района уклонялся от алиментов на содержание дочери, хотя суд обязал его выплачивать четвертую часть дохода ежемесячно. Об этом сообщает ГУ ФССП по Самарской области.

«Сотрудники службы начали искать мужчину, он скрывался не только от судебных приставов, но и от своей бывшей жены. Найти горе-отца удалось в соседнем районе. К нему приехали по новому адресу и предупредили о грозящей ему уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе.

Жителя региона привлекли к административной ответственности. В результате он оперативно погасил задолженность перед ребенком в размере 150 тысяч рублей.

После уплаты долга мужчина сообщил приставам свой актуальный адрес. Он пообещал регулярно помогать своему ребенку. Экс-супруга подтвердила, что ее бывший муж вышел на связь и перечислил алименты.