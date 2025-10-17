«Похолодает до −5 градусов». Белгидромет сказал о погоде в Беларуси на выходные с 18 по 20 октября

В Белгидромете предупредили белорусов о приходе мороза до −5 градусов, сообщает pogoda.by.
В ближайшие выходные погоду в стране будет определять циклон с центром над территорией Беларуси. Местами днем в субботу, 18 октября, ожидаются сильные дожди. Ночью и с утра — слабые туманы. Ветер в западных районах в дневные часы может быть порывистым. Ночью температуры будут опускаться до 0 — +2 градусов, но в среднем будет около +3 — +9 выше ноля. Днем максимум +4 — +10 градусов, однако в юго-восточных районах потеплеет и до +11 — +13.
В воскресенье, 19 октября, в Беларуси будет сохраняться влияние циклона, но центр его уже сместится на Брянскую область. Вновь пройдут дожди, а местами ожидается сильный дождь с мокрым снегом. По юго-востоку республики — слабый туман, в северной части местами — порывистый ветер. В ночные часы подморозит — около −2 + 5 градусов, но в юго-восточных районах еще будет тепло до +7. Днем, увы, не теплее +3 — +9 выше ноля.
Серьезное похолодание ожидает белорусов после выходных. В понедельник, 20 октября, страна окажется под влиянием холодной воздушной массы. В основном будет без осадков и только по юго-востоку ночью возможны дожди с мокрым снегом. Однако это прояснение предвещает серьезные заморозки. В ночные часы минимальная температура от −5 по северо-западу и западу, но и до +6 в юго-восточных регионах. Днем термометры не покажут выше +3 — +9 градусов.
А еще четвертая сильная вспышка произошла на Солнце — что ждать белорусам.
Тем временем МНС заявило о налоге для тысячи супербогатых белорусов.
Здесь мы подробнее писали, что новая повышенная ставка подоходного налога может появиться в Беларуси.