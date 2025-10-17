«Похолодает до −5 градусов». Белгидромет сказал о погоде в Беларуси на выходные с 18 по 20 октября

В ближайшие выходные погоду в стране будет определять циклон с центром над территорией Беларуси. Местами днем в субботу, 18 октября, ожидаются сильные дожди. Ночью и с утра — слабые туманы. Ветер в западных районах в дневные часы может быть порывистым. Ночью температуры будут опускаться до 0 — +2 градусов, но в среднем будет около +3 — +9 выше ноля. Днем максимум +4 — +10 градусов, однако в юго-восточных районах потеплеет и до +11 — +13.