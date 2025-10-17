Мэрия Екатеринбурга объяснила транспортный коллапс в микрорайоне Светлый

Тем временем, в социальных сетях екатеринбуржцы продолжают делиться фотографиями переполненных остановок, салонов общественного транспорта и своим видением ситуации. Так, основная проблема Светлого, по мнению горожан, в том, что здесь «понастроили домов, а об инфраструктуре не задумались, люди даже с конечных остановок уехать не могут, не говоря об остальных». Также сетуют на то, что «пришлось покупать жилье в этом месте», однако микрорайон оказался изолированным из-за слабой транспортной доступности.