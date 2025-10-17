Мэрия Екатеринбурга объяснила транспортный коллапс в микрорайоне Светлый

«Центр управления перевозками выявил недовыпуск автобусов в Светлом: перевозчик не выполняет свои обязательства, за что ему придется заплатить немалый штраф. Ну и если он не восстановит количество автобусов на маршруте, последуют и другие санкции, вплоть до внесения в перечень недобросовестных предпринимателей», — объяснилась мэрия в своем телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».
В своих комментариях к посту екатеринбуржцы попеняли на то, что «комитет по транспорту не обязывает частников приобретать большие автобусы; позор для города-миллионника иметь в качестве основного вида транспорта ПАЗики вместо больших автобусов». Также пассажиры отметили, что смехотворные суммы штрафов, которые порой составляют всего тысячу рублей из-за нарушения расписания, не помогут перевозчикам стать более дисциплинированными.
Отметим, что проблема с общественным транспортом в микрорайоне Светлый находится на контроле администрации Екатеринбурга весь последний год. Так, в декабре 2024 года во время прямой линии, посвященной транспортной реформе в уральской столице, глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что проблему с транспортом в микрорайоне Светлый решат в ближайшее время. Транспорт должен ходить строго по расписанию и в нужном количестве.
Тем временем, в социальных сетях екатеринбуржцы продолжают делиться фотографиями переполненных остановок, салонов общественного транспорта и своим видением ситуации. Так, основная проблема Светлого, по мнению горожан, в том, что здесь «понастроили домов, а об инфраструктуре не задумались, люди даже с конечных остановок уехать не могут, не говоря об остальных». Также сетуют на то, что «пришлось покупать жилье в этом месте», однако микрорайон оказался изолированным из-за слабой транспортной доступности.
Городские власти продолжают работать над решением этой проблемы.