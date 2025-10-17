Мэр Хабаровска провел оперштаб по подготовке к зиме

Администрация Хабаровска провела оперативное совещание по подготовке города к зиме. По поручению мэра Сергея Кравчука были определены четкие правила уборки снега для всех управляющих компаний. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Городские власти разработали специальный график уборки снега, согласно которому управляющие организации обязаны обеспечивать свободный проход от подъездов к остановкам и беспрепятственный проезд транспорта. За выполнением этих требований будут строго следить контролирующие органы.
Из 116 управляющих компаний только 14 имеют собственную технику для уборки снега. Остальные заключили договоры с подрядными организациями. На случай сильных снегопадов планируется привлечь дополнительно около 260 человек.
Как отметил первый заместитель мэра Денис Елькин, в работе штаба участвуют депутаты, представители прокуратуры и жилищной инспекции. Такие совещания будут проводиться еженедельно в течение всей зимы.
Мэр Сергей Кравчук подчеркнул, что город должен быть готов к любым погодным условиям, а управляющие компании обязаны неукоснительно выполнять все предписания по уборке снега.
«Мы должны быть готовы к любым погодным условиям. Я ожидаю от управляющих организаций неукоснительного соблюдения всех предписаний, а от контролирующих органов — строгой дисциплины и оперативности в реагировании на любые нарушения. Еженедельные совещания позволят своевременно корректировать наши действия», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.