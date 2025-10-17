Ричмонд
Многодетную семью из Неклиновского района наградили орденом «Родительская слава»

Ростовская область, 17 октября 2025, DON24.RU. Многодетную семью Фарраховых из Неклиновского района наградили орденом «Родительская слава» по указу Президента России. Об этом пишет областное правительство. Лариса Саитгареевна и Айрат Фансафович воспитали 10 детей, в браке провели 12 лет.

Источник: правительство Ростовской области

«Глава семьи — преподаватель с опытом работы более 19 лет, в настоящее время является самозанятым, оказывает образовательные услуги по обучению английскому и китайскому языкам. Мама все свое время посвящает воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. Она поддерживает связь с педагогами и участвует в школьной жизни», — рассказали в источнике.

Пятеро детей четы Фарраховых закончили таганрогскую детскую музыкальную школу имени П. И. Чайковского и продолжают обучение в общеобразовательном учреждении, четверо старших сейчас получают профессию в вузах. Все они постоянно участвуют в конкурсах и олимпиадах. Самый младший ребенок тоже проявляет интерес к творчеству.

Всего орденом «Родительская слава» наградили 11 донских семей, еще 12 — медалью ордена «Родительская слава».