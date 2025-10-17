Многодетную семью из Неклиновского района наградили орденом «Родительская слава»

«Глава семьи — преподаватель с опытом работы более 19 лет, в настоящее время является самозанятым, оказывает образовательные услуги по обучению английскому и китайскому языкам. Мама все свое время посвящает воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. Она поддерживает связь с педагогами и участвует в школьной жизни», — рассказали в источнике.
Пятеро детей четы Фарраховых закончили таганрогскую детскую музыкальную школу имени П. И. Чайковского и продолжают обучение в общеобразовательном учреждении, четверо старших сейчас получают профессию в вузах. Все они постоянно участвуют в конкурсах и олимпиадах. Самый младший ребенок тоже проявляет интерес к творчеству.
Всего орденом «Родительская слава» наградили 11 донских семей, еще 12 — медалью ордена «Родительская слава».