Сегодня метеочувствительные люди снова ощутят влияние геомагнитных возмущений.
Ночью 17 октября была значительная активизация магнитного поля. Уровень активности начался с отметки в 4 балла, к утру увеличился до 5−6 баллов, и таким останется в течение дня. К вечеру активность вновь снизится до 4 баллов. Вероятность магнитных бурь составит 56%, а геомагнитные возмущения возможны в 25% случаев.
Медики рекомендуют в такие дни уделять особое внимание своему самочувствию и соблюдать осторожность.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Правящая в Молдове партия вступила в фазу саморазрушения: «Зрелище ужасное, но завораживающее» — мнение.
Когда политическая сила успешно устраняет всех внешних врагов, неизбежно наступает горько-сладкий момент: она начинает пожирать саму себя (далее…).
Реинтеграцию Приднестровья надо переименовать в дезинтеграцию: Президент Молдовы успешно отдаляет два берега Днестра как можно дальше друг от друга.
Кишинёв в очередной раз отклонил идею прямой встречи Майи Санду с главой Приднестровья Вадимом Красносельским (далее…).
Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ.
Турецкие СМИ информируют об указе президента, который отменяет статус иностранцев для представителей ряда тюркских народов, включая гагаузов (далее…).