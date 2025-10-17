Ричмонд
Солнце опять бушует: Магнитные бури повлияют на самочувствие метеозависимых жителей Молдовы — уровень активности будет сохраняться на уровне 5−6 баллов

Метеочувствительные люди будут ощущать влияние геомагнитных возмущений весь день.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня метеочувствительные люди снова ощутят влияние геомагнитных возмущений.

Ночью 17 октября была значительная активизация магнитного поля. Уровень активности начался с отметки в 4 балла, к утру увеличился до 5−6 баллов, и таким останется в течение дня. К вечеру активность вновь снизится до 4 баллов. Вероятность магнитных бурь составит 56%, а геомагнитные возмущения возможны в 25% случаев.

Медики рекомендуют в такие дни уделять особое внимание своему самочувствию и соблюдать осторожность.

Правящая в Молдове партия вступила в фазу саморазрушения: «Зрелище ужасное, но завораживающее» — мнение.

Когда политическая сила успешно устраняет всех внешних врагов, неизбежно наступает горько-сладкий момент: она начинает пожирать саму себя (далее…).

Реинтеграцию Приднестровья надо переименовать в дезинтеграцию: Президент Молдовы успешно отдаляет два берега Днестра как можно дальше друг от друга.

Кишинёв в очередной раз отклонил идею прямой встречи Майи Санду с главой Приднестровья Вадимом Красносельским (далее…).

Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ.

Турецкие СМИ информируют об указе президента, который отменяет статус иностранцев для представителей ряда тюркских народов, включая гагаузов (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
