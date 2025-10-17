В Госдуме одобрили поправки к законопроекту о призыве на военную службу

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне одобрил ко второму чтению ряд поправок к законопроекту о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, в том числе о том, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре, следует из документа, доступного в думской электронной базе.