Омских школьников проинформировали о расписании предстоящих экзаменов в 2026 году

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода: досрочный — с 21 апреля по 18 мая, основной — с 2 июня по 6 июля, и дополнительный — с 3 по 25 сентября. Начнется основной период ОГЭ 2 июня с экзамена по математике. 6 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 9 июня — по русскому языку. 5, 16 и 19 июня будут проводиться экзамены по всем предметам, за исключением русского языка и математики. Расписание резервных дней проведения ОГЭ составлено с учетом того, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым они получили неудовлетворительный результат. 29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.