Омских школьников проинформировали о расписании предстоящих экзаменов в 2026 году

На Федеральном портале проектов опубликованы приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора с расписанием ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год. Информацию сообщает пресс-служба министерства образования Омской области.
В соответствии с проектом проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного периода — с 1 июня по 9 июля, дополнительного периода — с 4 по 25 сентября. Откроют основной период 1 июня экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней. 11 июня участники ЕГЭ смогут сдать экзамены по обществознанию и физике, 15 июня — по биологии, географии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 18 и 19 июня запланировано проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам. С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из сдававшихся ими предметов.
Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода: досрочный — с 21 апреля по 18 мая, основной — с 2 июня по 6 июля, и дополнительный — с 3 по 25 сентября. Начнется основной период ОГЭ 2 июня с экзамена по математике. 6 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 9 июня — по русскому языку. 5, 16 и 19 июня будут проводиться экзамены по всем предметам, за исключением русского языка и математики. Расписание резервных дней проведения ОГЭ составлено с учетом того, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым они получили неудовлетворительный результат. 29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.
Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 31 октября, отметили в ведомстве.