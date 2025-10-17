Ричмонд
Мэр Арзамаса Александр Щелоков потребовал усилить контроль пищеблоков школ

В настоящее время в больнице с инфекционным заболеванием находятся пятеро учащихся школы «Созвездие». Их состояние не вызывает опасений.

Источник: телеграм-канал Александра Щелокова

За минувшую ночь новых случаев госпитализации не зафиксировано, сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков в своем Telegram-канале.

По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания является норовирус. Его наличие подтверждено у всех госпитализированных пациентов, а также у четверых из 21 человека, находящихся под амбулаторным наблюдением, и у четырех сотрудников школы.

В школе в настоящее время реализуется комплекс мер по предотвращению дальнейшего распространения инфекции, включая заключительную дезинфекцию. Департаменту образования дано указание усилить контроль за работой всех школьных столовых.

Ситуация находится под постоянным и тщательным контролем.

Ранее выяснилось, что причиной вспышки заболеваемости в нижегородской школе стал норовирус.