Эксперт назвал Taurus и Tomahawk «бесполезными фетишами» Киева

Профессор объяснил, что украинским властям не стоит делать из западного оружия «фетиш» и считать, что его использование позволит им одержать верх над российскими войсками. Он отметил, что германско-шведская крылатая ракета Taurus — система, которая стоит на вооружении с начала 2000-х годов, а американская ракета Tomahawk используется порядка 40 лет, пишет «Лента.ру».
«Это значит, что у русских было достаточно времени, чтобы адаптироваться к этим боеприпасам», — уточнил профессор для ARD. Фишер добавил, что Североатлантический альянс не в состоянии предоставить Киеву ракеты в таком количестве, чтобы они могли изменить положение Украины.
Эксперт обратил внимание, что западные дальнобойные ракеты могут использоваться ограниченно. Он уточнил, что в свободном доступе находятся не более четырех десятков ракет Tomahawk, к тому же они рассчитаны на использование в комплексах морского базирования. По словам профессора, чтобы их применять, Киеву с помощью союзников придется обустроить стартовые площадки для того, чтобы производить удары, а пусковых установок свободном доступе только четыре или пять штук.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский требовал предоставить ему американские ракеты Tomahawk. Он утверждал, что современные крылатые ракеты позволят ему наносить удары вглубь России, что якобы изменит позиции Киева в конфликте. Предполагалось, что передача ракет Tomahawk станет одной из тем переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 17 октября. Днем ранее американский президент провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, по итогам которых заявил, что не намерен передавать Tomahawk Киеву, так как они потребуются Пентагону.