В Белом Яре Югры открыли первый в России центр цифровых видов спорта

Первый в России центр цифровых видов спорта открыли в поселке городского типа Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Создание новых пространств для подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Сургутского района.
«Это — спортивная школа, которая будет развивать непосредственно цифровые виды спорта, к которым сейчас можно отнести компьютерный спорт и фиджитал-спорт, гонки дронов, спортивное программирование, лазерный бой. И все эти направления мы готовы и будем здесь развивать. Помимо обучения, будут проходить исследования, насколько цифровая среда влияет на нашу молодежь. И выявлять, формировать те методики, которые будут способствовать гармоничному развитию молодежи в цифровой среде», — отметил директор центра цифровых видов спорта Артем Щепотьев.
В новом пространстве есть не только компьютерные классы и спортивные залы, но и фиджитал-лаборатория. Там установили высокотехнологичное оборудование, позволяющее заниматься как в отделениях школы, так и дистанционно обучать ребят из отдаленных поселений, организовывать соревнования, проводить образовательные семинары по компьютерному спорту.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.