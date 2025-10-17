В Белом Яре Югры открыли первый в России центр цифровых видов спорта

«Это — спортивная школа, которая будет развивать непосредственно цифровые виды спорта, к которым сейчас можно отнести компьютерный спорт и фиджитал-спорт, гонки дронов, спортивное программирование, лазерный бой. И все эти направления мы готовы и будем здесь развивать. Помимо обучения, будут проходить исследования, насколько цифровая среда влияет на нашу молодежь. И выявлять, формировать те методики, которые будут способствовать гармоничному развитию молодежи в цифровой среде», — отметил директор центра цифровых видов спорта Артем Щепотьев.