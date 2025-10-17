Ричмонд
В ИНТЦ «Русский» создают фармпрепараты, которые никогда не производились в РФ

На создание первой очереди строительства инновационного научно-технологического центра в 2026—2028 годах предусмотрено почти 23 млрд рублей.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Резиденты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» создают технологии и фармпрепараты, которые никогда в России не производились. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«16 резидентов уже все площади разобрали, благодаря тому, что новые резиденты даже подвальное помещение сейчас выбирают. Там [работают] реальные компании, которые впервые в России создают новые технологии, новые фармпрепараты, в том числе, которые никогда в России не производились», — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Чекунков отметил, что почти 23 млрд рублей предусмотрено на создание первой очереди строительства ИНТЦ «Русский» в 2026—2028 годах в рамках единой президентской субсидии.

Инновационный научно-технологический центр — территория с особыми преференциями для инновационных предприятий.