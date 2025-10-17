В ИНТЦ «Русский» создают фармпрепараты, которые никогда не производились в РФ

«16 резидентов уже все площади разобрали, благодаря тому, что новые резиденты даже подвальное помещение сейчас выбирают. Там [работают] реальные компании, которые впервые в России создают новые технологии, новые фармпрепараты, в том числе, которые никогда в России не производились», — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.