С начала года в аэропорту Иркутска пассажиропоток вырос на 2,6%

С начала 2025 года и по начало октября аэропорт Иркутска обслужил 3 078 468 пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как рассказали КП-Иркутск в аэропорту столицы Приангарья, на 29% увеличился показатель перелетов зарубеж.
— В текущем году количество путешественников составило 638 221 человек, а в 2024 году — 495 247 пассажиров, — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.
Пассажиры отдают предпочтение внутренним перелетам в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток и Красноярск. На международном уровне наиболее востребованы направления в Таиланд и Китай. Частыми выборами среди международных аэропортов стали Бангкок, Пекин, Пхукет, Ташкент и Камрань.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что туры из Иркутской области в Азию подорожали почти на 50%.