С начала года в аэропорту Иркутска пассажиропоток вырос на 2,6%

С начала 2025 года и по начало октября аэропорт Иркутска обслужил 3 078 468 пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как рассказали КП-Иркутск в аэропорту столицы Приангарья, на 29% увеличился показатель перелетов зарубеж.