Илон Маск высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

Глава Tesla и SpaceX написал это в ответ на пост сенатора Марко Рубио, который содержал скриншот сообщения Трампа. Об этом пишут «Ведомости». Ранее американский лидер сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, а также о договоренности встретиться президентом России.
Переговоры глав России и США прошли вечером 16 октября. Подготовка к саммиту начнется со встречи госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Конкретные сроки личной встречи лидеров будут определены сторонами позднее.
Венгрия активно включилась в подготовку саммита Россия — США. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто провел телефонные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Кроме того, 17 октября премьер-министр Виктор Орбан планирует обсудить предстоящую встречу с Владимиром Путиным. По словам Орбана, накануне он уже провел беседу с американским лидером.