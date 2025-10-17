«40-летний слесарь погиб, 48-летний коллега — в больнице». СК озвучил подробности пожара на СТО в Минске

СК назвал возможную причину пожара в СТО в Минске, где погиб рабочий. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
«Следователи в Минске устанавливают обстоятельства пожара на СТО, где погиб рабочий», — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, утром 17 октября 2025 в момент ликвидации пожара на СТО, спасатели эвакуировали из помещения двух мужчин. В СК отметили, что, несмотря на реанимационные мероприятия, 40-летний слесарь скончался, а его 48-летний коллега был доставлен в больницу.
В момент тщательного осмотра следователи вместе с экспертами смогли найти под лестницей в помещении очаг возгорания.
«Одна из версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.
