«40-летний слесарь погиб, 48-летний коллега — в больнице». СК озвучил подробности пожара на СТО в Минске

Согласно предварительным данным, утром 17 октября 2025 в момент ликвидации пожара на СТО, спасатели эвакуировали из помещения двух мужчин. В СК отметили, что, несмотря на реанимационные мероприятия, 40-летний слесарь скончался, а его 48-летний коллега был доставлен в больницу.