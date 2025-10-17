Ричмонд
В Самарской области ввели штрафы за проникновение на охраняемые военные объекты

В Самарской области нарушителям грозят штрафы от 75 до 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ввели штрафы за самовольное проникновение на охраняемые военные объекты. Теперь за это грозит ответственность. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале региона.

«За проникновение нарушителям будут грозить штрафы в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Не стоит нарушать пропускной режим», — рассказали в пресс-службе.

Произойти такое иногда может и случайно. Поэтому правоохранители просят обращать внимание на ограничительные знаки запрещенных для посещения зон войсковых частей, а также быть осторожными при сокращении пути следования или во время прогулок по малознакомой местности.