Лавров поздравил RT с 20-летием

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил телеканал RT с 20-летием, отметив мужественную и самоотверженную работу военкоров.
«Друзья, сегодня вы, а вместе с вами мы тоже отмечаем замечательную дату — 20 лет со дня образования RT — одного из самых узнаваемых проектов в информационной сфере. Прежде всего, хотел бы от имени коллектива министерства иностранных дел и от себя лично поздравить всех вас с юбилеем», — говорится в видеообращении Лаврова.
Он добавил, что RT подает пример высокопрофессиональной журналистики, а корреспонденты телеканала всегда в «гуще» мировых событий, часто с риском для собственной жизни работают в горячих точках планеты.
«Особо хотел бы отметить самоотверженную работу ваших военкоров в зоне специальной военной операции. Благодаря их мужеству мировая общественность имеет доступ к честной информации и фактам о первопричинах украинского кризиса, о трагедии и героях Донбасса, о нацистской сущности киевского режима и русофобской природе политики коллективного Запада», — подчеркнул министр.
Лавров указал, что эффективная работа телеканала не дает покоя тем силам за рубежом, которые теряют монополию на создание и распространение общедоступной информации, но не готовы с этим мириться.
«RT достойно несет своё бремя даже тогда, когда становится целью деструктивных действий недружественных правительств, стремящихся заглушить голос правды», — отметил он.