В Свердловской области до конца года восстановят еще 18 тысяч гектаров леса

«Работы ведем в двух основных форматах. Первый — создание новых лесов. Мы начали это делать весной и уже высадили миллионы саженцев ели и сосны, которые выращиваются в питомниках Свердловской области. Параллельно помогаем лесу восстанавливаться самостоятельно: расчищаем территорию от сухостоя и кустарников, чтобы хвойному молодняку было проще расти, проводим минерализацию почвы», — написал Паслер в своих соцсетях, добавив, что всего по итогам года будет восстановлено 32 тыс. га леса.