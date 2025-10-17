В Свердловской области до конца года восстановят еще 18 тысяч гектаров леса

Восстановление еще 18 тыс. га леса проведут в Свердловской области в 2025 году в том числе при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.
«Работы ведем в двух основных форматах. Первый — создание новых лесов. Мы начали это делать весной и уже высадили миллионы саженцев ели и сосны, которые выращиваются в питомниках Свердловской области. Параллельно помогаем лесу восстанавливаться самостоятельно: расчищаем территорию от сухостоя и кустарников, чтобы хвойному молодняку было проще расти, проводим минерализацию почвы», — написал Паслер в своих соцсетях, добавив, что всего по итогам года будет восстановлено 32 тыс. га леса.
Заготовкой посадочного материала в регионе занимаются семь лесопитомников и арендаторы лесных участков. Они выращивают сеянцы обыкновенной сосны и сибирской ели с закрытой и открытой корневой системой, большинство из которых после высаживаются в местах, пострадавших от лесных пожаров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.