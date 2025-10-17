Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане отремонтировали участки дороги «Казань — Йошкар-Ола» — Дубъязы

Она соединяет пять населенных пунктов.

Два участка трассы «Казань — Йошкар-Ола» — Большой Кульбаш — Дубъязы в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан привели в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Общая протяженность отремонтированных отрезков составляет более 1,7 км. Специалисты фрезеровали там старый асфальт, а затем уложили новое покрытие проезжей части. Также они укрепили обочины.

Подчеркивается, что автодорога «Казань — Йошкар-Ола» — Большой Кульбаш — Дубъязы соединяет пять населенных пунктов. А еще по ней можно добраться к Раифскому Богородицкому монастырю и выехать на федеральную трассу М-7 «Волга».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.