В Ванинском районе временно отменили автобус № 11

Напомним, 16 октября в Хабаровске произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса. Один пассажир автобуса получил травмы. Водитель грузового самосвала Isuzu при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ (маршрут № 85).