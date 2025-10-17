Ричмонд
В Ванинском районе временно отменили автобус № 11

Местные власти приносят извинения за доставленные неудобства.

Источник: Комсомольская правда

В Ванинском районе временно прекращено движение автобуса № 11. Причиной стала техническая неисправность транспортного средства. Сейчас ведется работа по устранению поломки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Местные власти приносят извинения за доставленные неудобства и понимают, насколько важен этот маршрут для жителей. В адрес транспортной компании уже направлено официальное требование о замене неисправного автобуса.

О возобновлении движения автобуса № 11 будет сообщено дополнительно. Администрация благодарит жителей за понимание и терпение.

Напомним, 16 октября в Хабаровске произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса. Один пассажир автобуса получил травмы. Водитель грузового самосвала Isuzu при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ (маршрут № 85).