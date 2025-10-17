Тюменским предпринимателям расскажут о внедрении ИИ в бизнес

Обучающий семинар «Искусственный интеллект для малого и среднего бизнеса: от идей до внедрения» проведут в Тюмени для предпринимателей в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Спикером станет руководитель компании по внедрению ИИ в бизнес DELAIT Ренат Аскаров. Он расскажет, как увеличить продажи и сократить расходы с помощью ChatGPT и других ИИ-инструментов. Также участники узнают о возможностях чат-ботов в выполнении рутинных задач и автоматической работе искусственного интеллекта в сфере продаж и маркетинга. Все это специалист подробно разберет на практических примерах.
Семинар пройдет 30 октября в 11:00 по адресу: ул. Республики, 142, Тюменский Технопарк, зал «Точка кипения». Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.