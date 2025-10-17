Тюменским предпринимателям расскажут о внедрении ИИ в бизнес

Спикером станет руководитель компании по внедрению ИИ в бизнес DELAIT Ренат Аскаров. Он расскажет, как увеличить продажи и сократить расходы с помощью ChatGPT и других ИИ-инструментов. Также участники узнают о возможностях чат-ботов в выполнении рутинных задач и автоматической работе искусственного интеллекта в сфере продаж и маркетинга. Все это специалист подробно разберет на практических примерах.