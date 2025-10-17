В Перми завершился VII Краевой конкурс будущих мам

Финал Краевого конкурса будущих мам состоялся 10 октября на базе Дома молодежи в Перми, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития. Мероприятие организовали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».
В состязаниях приняли участие 14 конкурсанток. Жюри определило победительницу по результатам испытаний, среди которых самопрезентация, дефиле в повседневном наряде и вечернем платье, а также семейный творческий номер. Главный приз получила Анна Семенова, которая в этом году станет мамой в четвертый раз.
«Мы с супругом вместе занимаемся фитнесом, потому не могли не придумать что-нибудь сумасшедшее для выступления и поставили танец на батутах. Мы очень любим такого рода активности и просто в восторге от этого конкурса», — поделилась победительница.
Отмечается, что каждая участница конкурса стала лучшей в отдельной номинации. В частности, они получили титулы самой креативной, артистичной, заботливой, целеустремленной мамы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.