В Перми завершился VII Краевой конкурс будущих мам

В состязаниях приняли участие 14 конкурсанток. Жюри определило победительницу по результатам испытаний, среди которых самопрезентация, дефиле в повседневном наряде и вечернем платье, а также семейный творческий номер. Главный приз получила Анна Семенова, которая в этом году станет мамой в четвертый раз.