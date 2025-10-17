Мужчина и четыре женщины пострадали в Омске в серьезном ДТП

«Сегодня в 06:00 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Установлено, что водитель автомобиля “Хонда”, 48-летний мужчина, двигаясь по улице Б. Хмельницкого, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. В результате ДТП в медицинское учреждение с различными травмами доставлен водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры: женщины 1970, 1980, 1982 и 2001 годов рождения», — говорится в сообщении телеграм-канала.