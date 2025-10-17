В Москве после технических работ открылась квартира Михаила Булгакова

«За время работы с декабря 2021 года эта площадка успела обрести особый статус и репутацию и даже сформировать свою аудиторию, во многом отличающуюся от гостей “нехорошей квартиры” на Большой Садовой. Квартира Булгакова на Большой Пироговской — это пространство, которое сложно переоценить в контексте биографии и творчества писателя: здесь им был начат роман “Мастер и Маргарита”, здесь состоялся его знаменитый телефонный разговор с генеральным секретарем, здесь перед самым переездом на другой адрес у него случился пожар», — говорит директор Музея Михаила Булгакова Валентина Агафонова.