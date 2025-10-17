В Москве после технических работ открылась квартира Михаила Булгакова

В Москве после завершения технических работ открылась мемориальная квартира Михаила Булгакова (Большая Пироговская, 35а), сообщили РБК Life в пресс-службе музея. Квартира была закрыта для посещения с декабря 2023 года.
«За время работы с декабря 2021 года эта площадка успела обрести особый статус и репутацию и даже сформировать свою аудиторию, во многом отличающуюся от гостей “нехорошей квартиры” на Большой Садовой. Квартира Булгакова на Большой Пироговской — это пространство, которое сложно переоценить в контексте биографии и творчества писателя: здесь им был начат роман “Мастер и Маргарита”, здесь состоялся его знаменитый телефонный разговор с генеральным секретарем, здесь перед самым переездом на другой адрес у него случился пожар», — говорит директор Музея Михаила Булгакова Валентина Агафонова.
К открытию подготовили выставку, посвященную третьей супруге писателя, Елене Булгаковой (урожденная Нюренберг), ставшей прототипом Маргариты — героини культового романа «Мастер и Маргарита». Экспозиция получила название «Елена Сергеевна. История жены писателя, рассказанная в пяти главах», для посетителей она откроется 18 октября.
«Главная особенность этого выставочного проекта заключается в возможности показать историю Елены Сергеевны сквозь призму ее дневника, а также документов, писем и воспоминаний, которые иллюстрируют как время ее совместной жизни с Михаилом Булгаковым, так и время борьбы за публикации его произведений в более поздний период», — объясняет куратор выставки Иван Назаров.
Третья супруга Булгакова дружила со многими прославленными деятелями культуры. Например, из представленных на выставке документов, писем, открыток посетители узнают о ее общении с Константином Симоновым, Владимиром Немировичем-Данченко, Фаиной Раневской. Она же занималась сохранением наследия Булгакова и отправила в печать роман «Мастер и Маргарита».