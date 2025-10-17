В Новочеркасске стартовал отопительный сезон

Тем не менее господин Толмачев отметил, что решение о подаче тепла принимают управляющие компании и ТСЖ. Организации могут либо включить отопление сразу, либо дождаться, когда температура снизится ниже +8°C и продержится в течение пяти дней.
«Если в вашем доме холодно, обратитесь в свою управляющую компанию или ТСЖ — там должны сообщить, когда ждать включения отопления. Если сотрудники УК или ТСЖ не помогли или не ответили на ваш вопрос — сообщайте мне, обязательно разберемся в ситуации вместе», — говорится в сообщении.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с 15 октября сезон отопления стартовал в Ростове-на-Дону, Азове и Аксайском районе.