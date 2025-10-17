Пять поездов «Таврия» задерживаются по пути в Крым 17 октября

В пятницу, 17 октября, пять поездов «Таврия», которые направляются в Крым, задерживаются в пути. Об этом информирует компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Время задержки варьируется от полутора до 4,5 часов.
Так, по состоянию на 12:00 на 4,5 часа опаздывает поезд № 007 сообщением Санкт-Петербург — Севастополь отправлением 15.10, № 092 из Москвы в Севастополь отправлением 15.10 на 2,5 часа, № 316 Адлер — Симферополь отправлением 16.10 на 2 часа, а также № 195 Москва — Симферополь отправлением 15.10 на 1 час и № 162 Пермь — Симферополь отправлением 14.10 на 1,5 часа.
Время в дороге может меняться.
«Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — сообщает перевозчик.