Прокуратура помогла ростовской пенсионерке вернуть деньги, украденные мошенниками

В Ростовской области суд после иска прокуратуры обязал вернуть пенсионерке более 300 тысяч рублей, которые у нее украли телефонные мошенники. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Как установила прокуратура Волгодонского района, в апреле неизвестная женщина позвонила пенсионерке, представилась сотрудником портала «Госуслуги» и убедила перевести все сбережения на «безопасный счет» для их защиты.
Но на самом деле это был обман, и деньги похитили. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Прокуратура подала в суд иск о возврате пенсионерке незаконно полученных средств с владельца банковского счета, на который были перечислены деньги. Суд полностью удовлетворил эти требования. Теперь прокуратура контролирует, чтобы решение суда было исполнено, и пенсионерка получила свои сбережения обратно.
