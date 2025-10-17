Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура помогла ростовской пенсионерке вернуть деньги, украденные мошенниками

В Волгодонском районе пенсионерка стала жертвой мошенников.

В Ростовской области суд после иска прокуратуры обязал вернуть пенсионерке более 300 тысяч рублей, которые у нее украли телефонные мошенники. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как установила прокуратура Волгодонского района, в апреле неизвестная женщина позвонила пенсионерке, представилась сотрудником портала «Госуслуги» и убедила перевести все сбережения на «безопасный счет» для их защиты.

Но на самом деле это был обман, и деньги похитили. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Прокуратура подала в суд иск о возврате пенсионерке незаконно полученных средств с владельца банковского счета, на который были перечислены деньги. Суд полностью удовлетворил эти требования. Теперь прокуратура контролирует, чтобы решение суда было исполнено, и пенсионерка получила свои сбережения обратно.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!