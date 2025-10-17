Прокуратура помогла ростовской пенсионерке вернуть деньги, украденные мошенниками

Прокуратура подала в суд иск о возврате пенсионерке незаконно полученных средств с владельца банковского счета, на который были перечислены деньги. Суд полностью удовлетворил эти требования. Теперь прокуратура контролирует, чтобы решение суда было исполнено, и пенсионерка получила свои сбережения обратно.