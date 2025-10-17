В центре внимания — пьяные водители. ГАИ Минской области усилила контроль на дорогах

Патрулирование нарядов милиции приближено к местам торговли спиртными напитками, увеселительным заведениям, АЗС и другим объектам, особенно работающим в круглосуточном режиме. С начала года на территории Минской области в ходе надзора за дорожным движением стражами дорог задержано 1767 водителей в состоянии опьянения.
«Уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщайте в дежурную часть Минской области или на телефонную линию 102», — призывают в милиции.