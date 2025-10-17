Ричмонд
В центре внимания — пьяные водители. ГАИ Минской области усилила контроль на дорогах

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 17 по 26 октября проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня дорожной безопасности, предупреждение и профилактику фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Патрулирование нарядов милиции приближено к местам торговли спиртными напитками, увеселительным заведениям, АЗС и другим объектам, особенно работающим в круглосуточном режиме. С начала года на территории Минской области в ходе надзора за дорожным движением стражами дорог задержано 1767 водителей в состоянии опьянения.

«Уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщайте в дежурную часть Минской области или на телефонную линию 102», — призывают в милиции.