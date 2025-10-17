В центре внимания — пьяные водители. ГАИ Минской области усилила контроль на дорогах

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 17 по 26 октября проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня дорожной безопасности, предупреждение и профилактику фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.