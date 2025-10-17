МАРТ перечислил основные жалобы белорусов на маркетплейсы. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве уточнили, что в онлайн-опросе по изучению мнения потребителей о работе маркетплейсов и пунктов выдачи заказов (подробнее мы писали здесь) приняли участие 1629 белорусов. Так, ключевыми факторами при выборе платформы оказались цена (80%), широкий ассортимент (61,9%), возможность оплаты в момент получения (60,9%). Кроме того, белорусы назвали важным скорость и стоимость доставки (47%), легкость возврата (32,9%).
«Более половины респондентов (50,9%) ответили, что совершают покупки раз в месяц, 38,7% — несколько раз в неделю, что свидетельствует о сформировавшейся потребительской привычке покупать товары на маркетплейсах», — рассказали в МАРТ.
Вместе с тем 63,3% респондентов не считают, что маркетплейсы злоупотребляют своим положением. Но у 36,7% другое мнение на данный счет. В пресс-службе обратили внимание, что, несмотря на высокую популярность данных площадок, покупатели отметили и ряд проблем.
В МАРТ заметили: основные сложности возникают в момент получения заказов в пунктах выдачи. Так, 40,8% отметили нарушение сроков доставки, 18,2% — непринятие товара с недостатками в порядке возврата, 16% — жалуются на качество обслуживания в пунктах выдачи заказов. В частности, отмечают очереди, недружелюбие сотрудников, грязь.
В ведомстве обратили внимание, что процедура возврата заказов также вызывает недовольство у покупателей. Примерно 20,8% считают ее сложной или неудобной, а около 17,5% белорусов сталкиваются с длительным ожиданием возврата денег.
Кроме того, белорусы отмечают и недостаточную информированность по важным характеристикам товаров. Это характеристики, отсутствие актуальной информации о сервисных центрах, гарантийные условия, производитель, страна происхождения.
«Таким образом, болевыми точками у потребителей является, прежде всего, уровень сервиса на пунктах выдачи заказов и логистика, что в определенной степени влияет на общее впечатление и доверие к маркетплейсам», — подчеркнули в МАРТ.
Кстати, МАРТ обсуждает новые правила работы маркетплейсов в Беларуси.
