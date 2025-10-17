МАРТ перечислил основные жалобы белорусов на маркетплейсы

В ведомстве уточнили, что в онлайн-опросе по изучению мнения потребителей о работе маркетплейсов и пунктов выдачи заказов (подробнее мы писали здесь) приняли участие 1629 белорусов. Так, ключевыми факторами при выборе платформы оказались цена (80%), широкий ассортимент (61,9%), возможность оплаты в момент получения (60,9%). Кроме того, белорусы назвали важным скорость и стоимость доставки (47%), легкость возврата (32,9%).