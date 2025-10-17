Что нужно знать о жизни на острове Маврикий в 2025 году

— Мы вместе работали в отеле на Маврикии, но за время моей стажировки ни разу не пересекались. Правда, муж сейчас говорит, что периодически видел меня в отеле до нашей встречи. Он тогда был уверен, что у меня есть парень, но это был телохранитель одного из гостей отеля, которого я сопровождала по территории. Когда началась пандемия, отель закрыли, а всех работников, у кого не было собственного жилья на острове Маврикий, переселили в одно общежитие. Там все и закрутилось. По стечению обстоятельств я сильно обожгла ноги — болтала с подругой по телефону, заваривала чай и случайно вылила на себя кипяток. Этот инцидент и стал поворотным моментом: мой будущий муж начал носить мне еду из столовой, заботиться, проявлять внимание. Мы стали общаться: сначала просто по-дружески, а потом все постепенно переросло в романтические отношения.