Два жителя Иркутской области умерли от клещевого энцефалита. Известно, что они не ставили прививку от опасного заболевания. Как рассказали КП-Иркутск в Роспотребнадзоре по региону, всего за лето за медицинской помощью обратились 16 807 человек, которых укусили клещи.