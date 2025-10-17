Ричмонд
Два жителя Иркутской области умерли от клещевого энцефалита

Всего за лето за медицинской помощью обратились 16 807 человек, которых укусили клещи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Два жителя Иркутской области умерли от клещевого энцефалита. Известно, что они не ставили прививку от опасного заболевания. Как рассказали КП-Иркутск в Роспотребнадзоре по региону, всего за лето за медицинской помощью обратились 16 807 человек, которых укусили клещи.

— Зарегистрировано 97 случаев клещевого энцефалита, 150 — боррелиоза, 50 — риккетсиоза, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также за сезон лабораторно исследовали 11 902 клеща. Для защиты населения от клещей были проведены специальные обработки в местах их массового пребывания. С начала года вакцинировались 75 464 жителя Приангарья, в том числе 19 067 детей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 570 тысяч человек привились от гриппа.