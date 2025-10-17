Ричмонд
В двух городах Волгоградской области облагородили 6 дворовых территорий

Специалисты привели в порядок проезды и парковочные карманы, смонтировали новые светильники, установили лавочки и урны.

Шесть дворовых территорий в Краснослободске и Новоаннинском Волгоградской области благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства региона.

В частности, преобразили дворы, расположенные по улицам Мелиораторов и Шестакова, а еще в микрорайоне Опытная станция ВИР в Краснослободске. Также облагородили территорию, которая находится в границах улицы Ленина и переулка Казачки Анны в Новоаннинском. Там привели в порядок внутриквартальные проезды и парковочные карманы, смонтировали новые светильники, установили лавочки и урны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.