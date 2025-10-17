В Мисайловской школе № 1 в Подмосковье открыли агротeхкласс

Третий в Московской области профильный агротeхкласс появился на базе Мисайловской школы № 1 Ленинского городского округа, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Его открыли при поддержке нацпроекта «Кадры».
В нем старшеклассники будут осваивать курс «Агрохимия». Программа подразумевает углубленное изучение химии, биологии и физики, а также дисциплин по агрономии, животноводству и переработке сельхозпродукции.
Получать новые знания ребята будут не только в теории, но и на практике. Для них организуют поездки на предприятия агрохолдинга «Рота-Агро», в том числе животноводческие фермы и производственные цеха компании. А для учителей предусмотрено повышение квалификации.
Отмечается, что выпускники агроклассов получат возможность поступить в профильные вузы по целевым направлениям. Так, в 2025 году «Рота-Агро» заключили 16 целевых договоров с ведущими университетами страны. Лучшим обучающимся полагаются корпоративная стипендия и премии, а после выпуска — гарантированное трудоустройство в агрохолдинге.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.