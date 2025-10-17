Специалисты лесхоза в Забайкалье высадили около 19 га хвойных деревьев

Кроме новых деревьев, сотрудники пропололи сорняки и взрыхлили почву вокруг молодых саженцев на общей площади около 96 га. Внимание уделили и естественным процессам восстановления лесного покрова: провели специальные мероприятия по уходу за самосевом — молодым поколением деревьев, выросшим самостоятельно после вырубок и пожаров. Ведется подготовка к заготовке семян сосны обыкновенной. Из запланированных 80 кг на сегодняшний день собрали 12,5 кг.