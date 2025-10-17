Специалисты лесхоза в Забайкалье высадили около 19 га хвойных деревьев

Примерно 19 га новых хвойных деревьев, преимущественно сеянцев сосны обыкновенной с открытой корневой системой, высадили работники Акшинского филиала «Забайкаллесхоза» по нацпроекту «Экологическое благополучие». Работы провели в районе Нарасунского участкового лесничества, сообщили в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края.
Кроме новых деревьев, сотрудники пропололи сорняки и взрыхлили почву вокруг молодых саженцев на общей площади около 96 га. Внимание уделили и естественным процессам восстановления лесного покрова: провели специальные мероприятия по уходу за самосевом — молодым поколением деревьев, выросшим самостоятельно после вырубок и пожаров. Ведется подготовка к заготовке семян сосны обыкновенной. Из запланированных 80 кг на сегодняшний день собрали 12,5 кг.
Лесные пожарные Акшинского округа также разместили 20 постеров с противопожарной тематикой на территории лесного фонда, установили четыре шлагбаума, проложили минерализированные полосы и провели ряд других работ.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.