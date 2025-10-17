Ричмонд
Лукашенко сказал, кого из белорусов нельзя потерять из-за колоссального спроса

Лукашенко сказал, кого из белорусов нельзя потерять.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Центра технического творчества детей и молодежи в Минске 17 октября, в пятницу, казал, кого из белорусов нельзя потерять из-за колоссального спроса. Подробности пишет БелТА.

— Я намекаю на то, чтобы вы не потеряли толковых людей. А спрос колоссальный на нашу молодежь, наших студентов, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства акцентировал внимание на том, что необходимо стараться удерживать в Беларуси перспективные кадры. Он уточнил: для этого следует создавать необходимые условия.

— Силой не удержишь сейчас, — заметил президент Беларуси.

По его словам, нужно создавать соответствующие интересы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чего не было у белорусов 20 лет назад, а теперь — обыденность.

Кроме того, Лукашенко назвал стратегическое направление для экономики Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал, что важнее всего строить в Беларуси: «Хватит уже этих дворцов и культурных объектов».

