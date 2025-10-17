Лукашенко сказал, кого из белорусов нельзя потерять из-за колоссального спроса

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Центра технического творчества детей и молодежи в Минске 17 октября, в пятницу, казал, кого из белорусов нельзя потерять из-за колоссального спроса. Подробности пишет БелТА.
— Я намекаю на то, чтобы вы не потеряли толковых людей. А спрос колоссальный на нашу молодежь, наших студентов, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства акцентировал внимание на том, что необходимо стараться удерживать в Беларуси перспективные кадры. Он уточнил: для этого следует создавать необходимые условия.
— Силой не удержишь сейчас, — заметил президент Беларуси.
По его словам, нужно создавать соответствующие интересы.
