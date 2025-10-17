В Бугульминском районе Татарстана высадили 7 тысяч сеянцев лиственницы

Всероссийская акция «Сохраним лес», организованная в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», прошла на территории Бугульминского лесничества в Татарстане. Участники мероприятия высадили семь тысяч сеянцев лиственницы, сообщили в исполкоме Бугульминского района.
В акции приняли участие сотрудники лесничества, Бугульминского лесхоза, школьные лесничества, ученики и педагоги детского экологическо-биологического центра, а также волонтеры. Сеянцы были высажены в Ключевском сельском поселении на площади в 1,7 га.
«Посадочный материал выращиваем сами. Это наша ежегодная, добрая традиция — акция “Сохраним лес”. Природа, она очень хрупкая, ее нужно беречь. То, что мы делаем сегодня, будет радовать будущие поколения», — прокомментировала руководитель-лесничий Бугульминского лесничества Гульнара Мухаметханова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.