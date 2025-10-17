Атлеты Саратовской области получили 16 наград на состязаниях по кекусинкай

Спортсмены из Саратовской области завоевали восемь золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по кекусинкай, которые прошли с 11 по 12 октября в Чебоксарах. Участие атлетов в состязаниях различного уровня отвечает целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в областном министерстве спорта.