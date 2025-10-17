Атлеты Саратовской области получили 16 наград на состязаниях по кекусинкай

Спортсмены из Саратовской области завоевали восемь золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по кекусинкай, которые прошли с 11 по 12 октября в Чебоксарах. Участие атлетов в состязаниях различного уровня отвечает целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в областном министерстве спорта.
«Поздравляю наших спортсменов с блестящим результатом! Вы показали высокий уровень мастерства, силы духа и воли к победе. Эти достижения — заслуженный итог упорных тренировок и поддержки тренеров. Саратовская команда достойно представила регион на всероссийской арене. Желаю новых побед и уверенного движения к еще более высоким вершинам!» — отметил министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко.
Всего турнир объединил свыше 550 участников из 25 регионов страны. Среди них были спортсмены в нескольких возрастных категориях от 10 до 17 лет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.