Жители старшего возраста Ивановской области освоили азы предпринимательства

К программе присоединились восемь человек, которые прошли обучение по основам предпринимательства и разработали собственные проекты. В их числе руководитель Центра развития «НеШкола» из Кохмы Ольга Коткова. При поддержке специалистов она изучила вопросы маркетинга и продвижения, чтобы успешно реализовать новое направление в своей работе.