Жители старшего возраста Ивановской области освоили азы предпринимательства

Они изучили вопросы маркетинга и разработали собственные проекты.

Региональный этап федеральной программы «Серебряный старт», ориентированной на поддержку пожилых предпринимателей, завершился в Ивановской области. Это мероприятие направлено на достижение целей и задач нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.

«В 2025 году Ивановская область вошла в число 25 пилотных регионов, где реализуется проект для жителей серебряного возраста. Для участия в программе поступило около 20 заявок от ивановцев, находящихся на заслуженном отдыхе», — пояснила директор регионального центра «Мой бизнес» Ирина Корнилова.

К программе присоединились восемь человек, которые прошли обучение по основам предпринимательства и разработали собственные проекты. В их числе руководитель Центра развития «НеШкола» из Кохмы Ольга Коткова. При поддержке специалистов она изучила вопросы маркетинга и продвижения, чтобы успешно реализовать новое направление в своей работе.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.