Омичи пожаловались московским следователям на украденные при ремонте школы деньги

Сотрудники центрального аппарата СК России провели прием граждан в Омской области. О первых результатах работы московских следователей в регионе доложил сегодня, 17 октября, официальный телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации.
«По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации в Омской области состоялся прием граждан, в ходе которого сотрудники управления по рассмотрению обращений граждан ведомства приняли 11 жителей городов Омска и Калачинска, сел Воскресенка и Куликово Омской области. Обратившиеся граждане сообщали о ненадлежащем проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел в территориальных подразделениях, недостаточном внимании к проблемам местных жителей, в том числе в социально значимых сферах», — говорится в сообщении телеграм-канала «Следком».
В рамках изучения жалоб сотрудниками центрального аппарата СК России выявлены основания для возбуждения уголовного дела по доводам граждан о возможном хищении бюджетных средств при строительстве школ в области, проживании в ветхом и аварийном жилье, невыплате заработной платы, нарушении прав участников долевого строительства и неоказании медицинской помощи. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину представлен доклад о проведенном мероприятии и поступивших обращениях граждан, отметили в ведомстве.