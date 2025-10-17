Омичи пожаловались московским следователям на украденные при ремонте школы деньги

«По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации в Омской области состоялся прием граждан, в ходе которого сотрудники управления по рассмотрению обращений граждан ведомства приняли 11 жителей городов Омска и Калачинска, сел Воскресенка и Куликово Омской области. Обратившиеся граждане сообщали о ненадлежащем проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел в территориальных подразделениях, недостаточном внимании к проблемам местных жителей, в том числе в социально значимых сферах», — говорится в сообщении телеграм-канала «Следком».