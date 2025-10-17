В Городецком округе изменится цена проезда в пригородных автобусах

С ноября в пригородных автобусах в Городецком округе проезд станет дороже. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональную службу по тарифам.
Цену решили пересмотреть по инициативе АО «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт». Стоимость проезда планируют увеличить с 5 до 5,2 рубля за пассажиро-километр.
Изменения требуются в связи с прогнозной инфляцией, ростом стоимости топлива и повышением оплаты труда водителей. Тарифы регулируются государством только с недавнего времени, ранее они устанавливались перевозчиками самостоятельно.
Напомним, что с 1 ноября стоимость проезда при оплате картой в общественном транспорте вырастет до 40 рублей в Нижнем Новгороде.