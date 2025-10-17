В Нефтекамске открыли обновленную территорию перед Домом молодежи

«Создание комфортной городской среды — один из приоритетов развития Нефтекамска. В планах — дальнейшее благоустройство других общественных пространств, чтобы каждый житель мог найти место для отдыха и общения, не покидая родной город. Новый сквер у Дома молодежи — это лишь шаг на пути к созданию современного и удобного города для всех поколений», — отметили в администрации Нефтекамска.