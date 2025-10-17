Ричмонд
В Нефтекамске открыли обновленную территорию перед Домом молодежи

Там установили сцену, качели и скамейки.

Благоустроенную при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» территорию перед Домом молодежи открыли в Нефтекамске Республики Башкортостан, сообщили в администрации города.

Специалисты организовали зоны для отдыха и парковку, а еще смонтировали сцену для проведения мероприятий. Также общественное пространство оснастили арт-объектами, качелями скамейками и другими малыми архитектурными формами. Помимо этого, там предусмотрено сделать зону с бесплатным Wi-Fi.

«Создание комфортной городской среды — один из приоритетов развития Нефтекамска. В планах — дальнейшее благоустройство других общественных пространств, чтобы каждый житель мог найти место для отдыха и общения, не покидая родной город. Новый сквер у Дома молодежи — это лишь шаг на пути к созданию современного и удобного города для всех поколений», — отметили в администрации Нефтекамска.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.