В Зубово-Полянском районе Мордовии высадили 8 тысяч молодых сосен

Экологическая акция «Сохраним лес» прошла в Зубово-Полянском районе Мордовии в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.
На площади 2 гектара высадили 8 тысяч саженцев сосны. В экоакции приняли участие более 50 школьников, студентов, волонтеров и специалистов лесного хозяйства. Уточним, что выбранный для высадки деревьев участок имеет символичное значение. Еще недавно там росли березы, укорененные более 65 лет назад. Опытные лесоводы провели для новичков инструктаж по правильной посадке молодых деревьев.
«Каждый посаженный сегодня саженец — это наша инвестиция в экологическое будущее Мордовии. Через 10−15 лет эти маленькие сосны превратятся в молодой лес, а через 81 год уже новое поколение сможет использовать этот ресурс для развития республики. Именно так и должно работать устойчивое лесопользование», — отметила директор Зубовского территориального лесничества Лариса Лазарева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.