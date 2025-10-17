В Зубово-Полянском районе Мордовии высадили 8 тысяч молодых сосен

«Каждый посаженный сегодня саженец — это наша инвестиция в экологическое будущее Мордовии. Через 10−15 лет эти маленькие сосны превратятся в молодой лес, а через 81 год уже новое поколение сможет использовать этот ресурс для развития республики. Именно так и должно работать устойчивое лесопользование», — отметила директор Зубовского территориального лесничества Лариса Лазарева.