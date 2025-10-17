Нижегородцев предупредили о временных отключениях телерадиовещания

Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала РТРС. Основной перерыв в трансляции намечен на 20 октября — с часу ночи до десяти утра. В это время на станциях «Нижний Новгород», «Арзамас», «Выкса» и «Саров» будет проводиться техническое обслуживание. Ожидается временная приостановка вещания 20 телевизионных и трёх радиоканалов цифрового эфирного телевидения, входящих в пакеты РТРС-1 и РТРС-2. Также возможны перебои в работе некоторых FM-радиостанций и аналоговых телеканалов. В период работ первый мультиплекс цифрового телевидения будет транслироваться в федеральной версии, без региональных вставок.