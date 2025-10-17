Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предупредили о временных отключениях телерадиовещания

Жителей Нижнего Новгорода и районов области предупредили о временных отключениях телевидения и радио в связи с плановыми профилактическими работами на ряде радиотелевизионных станций.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала РТРС. Основной перерыв в трансляции намечен на 20 октября — с часу ночи до десяти утра. В это время на станциях «Нижний Новгород», «Арзамас», «Выкса» и «Саров» будет проводиться техническое обслуживание. Ожидается временная приостановка вещания 20 телевизионных и трёх радиоканалов цифрового эфирного телевидения, входящих в пакеты РТРС-1 и РТРС-2. Также возможны перебои в работе некоторых FM-радиостанций и аналоговых телеканалов. В период работ первый мультиплекс цифрового телевидения будет транслироваться в федеральной версии, без региональных вставок.

В некоторых населённых пунктах могут быть отключены аналоговый канал ННТВ и «Радио Образ». Дополнительно 21 и 22 октября в Нижнем Новгороде пройдут технические работы на телебашне. В эти дни с 12:00 до 17:00 возможны перебои в трансляции обоих цифровых мультиплексов, аналогового ТВ и FM-радиовещания. Все отключения согласованы с вещательными компаниями. Если после завершения работ сигнал цифрового эфирного телевидения не восстановится автоматически, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку и выполнить повторный поиск каналов.

Это поможет устранить возможные ошибки программного обеспечения и вернуть вещание в нормальный режим.