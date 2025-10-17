Ушел из жизни гитарист легендарного молдавского ВИА «Норок» Александру Казаку: В детстве он выиграл конкурс баянистов, чтобы купить гитару — интересные факты биографии музыканта

Не стало гитариста легендарного молдавского ВИА «Норок» Александру Казаку.
Об этом сообщил бизнесмен Валериу Плешка.
Молдавский музыкант, гитарист и композитор играл в группе «Норок» с 1969 года.
Казаку был настоящим профессионалом своего дела, одним из самых талантливых гитаристов Молдовы.
Светлая память и наши соболезнования родным и близким!
Факты из биографии Александру Казаку.
7 ноября 1949 года в с. Акуй, Кантемирского района, Республики Молдова родился известный музыкант, гитарист легендарной группы «Норок» Александру Казаку.
Когда мальчик учился в 5 классе, родители отдали его в сельскую музыкальную школу, а через два года он стал уже учеником музыкальной школы им. Е. Коки в Кишиневе. Затем окончил музыкальный колледж им. Штефана Няги по классу баяна.
В 1967 году Александру Казаку участвовал в республиканском конкурсе баянистов и занял там первое место, получив денежный приз. На эти деньги он купил гитару, с которой уже не расставался всю жизнь. В 1969 году Казаку поступил учиться в консерваторию, и вскоре ему предложили стать членом группы «Норок».
В течение 11 лет, с 1969 года по 1980 год Александру Казаку был соло-гитаристом группы «Норок» под руководством Михая Долгана. В 1971 году в группу пригласили и родного брата Александру — Анатолия, который в музыке пошел по стопам своего брата В составе группы «Норок» братья Казаку приняли участие в знаменитом фестивале в Братиславе.
В течение 1971−1975 годов Александру Казаку играл в различных музыкальных группах Украины, Армении и России, С 1992 по 2009 год он работал в Национальном Дворце в качестве продюсера и сотрудничал с такими звездами, как Юрий Антонов и София Ротару, группами «Веселые ребята» и Phoenix.
В 2008 году вышел альбом, записанный братьями Казаку — Александру и Анатолием. В альбом под названием «Remember» вошли аранжировки 14 песен, исполняемых «Нороком» в годы работы в нем музыкантов. Братья работали над альбомом в течение четырех лет, когда Анатолий был еще жив.
В 2009 году Александру Казаку начал сотрудничество со своим сыном, руководителем группы «Dor» в работе над новым альбомом.
В 2009 году Александру Казаку было присвоено почетное звание Народный артист Республики Молдова, сообщает «Блокнот Молдова».