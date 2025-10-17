Ушел из жизни гитарист легендарного молдавского ВИА «Норок» Александру Казаку: В детстве он выиграл конкурс баянистов, чтобы купить гитару — интересные факты биографии музыканта

В 1967 году Александру Казаку участвовал в республиканском конкурсе баянистов и занял там первое место, получив денежный приз. На эти деньги он купил гитару, с которой уже не расставался всю жизнь. В 1969 году Казаку поступил учиться в консерваторию, и вскоре ему предложили стать членом группы «Норок».