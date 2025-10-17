Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону открылся современный завод по производству белил

Планируется, что мощность предприятия составит 10−16 тысяч тонн продукции в год.

Современный завод по производству цинковых белил открыли в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Планируется, что мощность предприятия составит 10−16 тыс. тонн продукции в год, а в будущем этот показатель планируют увеличить до 24 тыс. тонн. Кроме того, особое внимание на заводе уделили экологической безопасности: там разместили фильтры и системы по очистке воздуха.

«Их [белила] раньше закупали, а теперь будем делать сами. Будут заняты наши люди, будет зарплата, будут налоги, будет развитие Ростовской области. Рад тому, что регион подтверждает свою репутацию не аграрного, как нас начали в последнее время называть, а промышленного центра не только юга, но и всей Российской Федерации», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше