В Ростове-на-Дону открылся современный завод по производству белил

Современный завод по производству цинковых белил открыли в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Планируется, что мощность предприятия составит 10−16 тыс. тонн продукции в год, а в будущем этот показатель планируют увеличить до 24 тыс. тонн. Кроме того, особое внимание на заводе уделили экологической безопасности: там разместили фильтры и системы по очистке воздуха.
«Их [белила] раньше закупали, а теперь будем делать сами. Будут заняты наши люди, будет зарплата, будут налоги, будет развитие Ростовской области. Рад тому, что регион подтверждает свою репутацию не аграрного, как нас начали в последнее время называть, а промышленного центра не только юга, но и всей Российской Федерации», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.