В селе Новошешминск в Татарстане очистили берег реки Студенец

Берег реки Студенец в селе Новошешминск Республики Татарстан расчистили в ходе акции «Вода России». Мероприятие прошло в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в исполнительном комитете Новошешминского муниципального района.
К экоакции присоединились более 200 добровольцев. Они расчистили береговую линию протяженностью 1,4 км. В общей сложности активисты собрали около 15 куб. м мусора, а также старых веток и бревен.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.