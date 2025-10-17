На Таганрогской улице в Москве построят многоквартирный дом

«На территории площадью около 1,21 гектара по адресу улица Таганрогская, земельный участок № 17 по программе реновации возведут современный жилой дом предельной площадью 86,8 тысячи квадратных метров. Рядом с будущей новостройкой уже сформирована насыщенная городская среда. Через дорогу от земельного участка, на котором его построят, находится сквер Антона Чехова, а в 10 минутах ходьбы — Люблинский сквер», — рассказала Княжевская.