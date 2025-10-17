На Таганрогской улице в Москве построят многоквартирный дом

Новостройку по программе реновации возведут на Таганрогской улице в Москве, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская. Обновление жилищного фонда проводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«На территории площадью около 1,21 гектара по адресу улица Таганрогская, земельный участок № 17 по программе реновации возведут современный жилой дом предельной площадью 86,8 тысячи квадратных метров. Рядом с будущей новостройкой уже сформирована насыщенная городская среда. Через дорогу от земельного участка, на котором его построят, находится сквер Антона Чехова, а в 10 минутах ходьбы — Люблинский сквер», — рассказала Княжевская.
Помимо этого, в шаговой доступности находится метро «Люблино». Рядом также есть детские сады и школы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.