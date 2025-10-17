Стали известны даты ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году в Омске

На федеральном портале нормативных актов опубликован проект расписания выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов на 2026 год. Документ предусматривает три периода сдачи: досрочный (с 20 марта по 20 апреля), основной (с 1 июня по 9 июля) и дополнительный (с 4 по 25 сентября). Об этом сообщили в министерстве образования Омской области.