Старший участковый уполномоченный полиции Денис Спиряев из Сарова признан лучшим участковым Нижегородской области по итогам голосования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Он представит регион во всероссийском этапе конкурса «Народный участковый 2025».
