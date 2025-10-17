Ричмонд
Денис Спиряев из Сарова признан лучшим участковым Нижегородской области

Старший участковый уполномоченный полиции Денис Спиряев из Сарова признан лучшим участковым Нижегородской области по итогам голосования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Источник: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Он представит регион во всероссийском этапе конкурса «Народный участковый 2025».

Ранее «народный участковый» из Сарова рассказал об особенностях службы.